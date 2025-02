Olivera potrebbe tornare prima del previsto

Il Napoli attraversa un’emergenza sulla fascia sinistra, poiché Conte ha perso per infortunio sia Olivera che Spinazzola e Neres. L’unico a disposizione, Mazzocchi, ha mostrato delle difficoltà nella partita contro l’Udinese. Per questo, il club azzurro sta cercando di resistere fino allo scontro diretto contro l’Inter.

C’è però una nota di ottimismo: Mathias Olivera potrebbe recuperare più velocemente del previsto. L’uruguaiano è in fase di recupero e potrebbe essere convocato per la gara di Scudetto del 2 marzo, ma il monitoraggio da parte dello staff medico di Conte continuerà nei giorni a venire, con la speranza di riaverlo in campo quanto prima.

Intanto, nella prossima partita contro la Lazio, Mazzocchi sarà ancora l’opzione principale sulla fascia sinistra. Un’ulteriore possibilità presa in considerazione da Conte è l’impiego di Juan Jesus come terzino sinistro, anche se questa scelta appare poco probabile al momento, potrebbe essere utilizzata come risorsa aggiuntiva durante il match all’Olimpico.

La situazione degli infortuni costringe dunque il Napoli a esplorare diverse soluzioni per affrontare le sfide imminenti, con la necessità di adattamenti che possano garantire risultati positivi fino al ritorno dei titolari. La tensione è alta, ma il club continua a sperare in un recupero celere dei suoi giocatori chiave.