Olive, la cagnolina appena salvata si addormenta in modo buffo

La cagnolina si addormenta in modo buffo poco dopo essere stata salvata dalla sua nuova umana di riferimento: Olive è così dolce.

Una donna è riuscita a cogliere, grazie alla telecamera del suo smartphone, un emozionante aneddoto riguardante la prima notte che la sua cagnolina adottiva sta per trascorrere all’interno della sua casa per sempre. La clip ha inizio con la presentazione di Olive. La cagnolina, tratta in salvo dalla strada, ha appena fatto la conoscenza della sua nuova umana di riferimento ed a tal punto felice di questa novità da non riuscire a distogliere lo sguardo dalla ragazza. Nel frattempo la giovane donna, che è in cucina per ultima i preparativi della cena, si accorge che la cagnolina la sta guardando decide di filmarla.

La dolcissima cagnolina appena salvata, Olive, si addormenta in modo “così buffo”

La cagnolina “si rifiutava di togliermi gli occhi di dosso mentre preparo la cena in cucina“, ha spiegato la mamma umana di Olive nel testo in sovrimpressione riferendosi alle immagini contenute nella virale clip. Olive – come si deduce dal breve video – si è addormentata mentre continuava a guardarla incessantemente. Il modo buffo in cui la cagnolina, esausta, finalmente si affida alla sua nuova compagna di avventure è dolcissimo.

Dal momento che la qualità del sonno del nostro fido dipende anche dal suo stato emotivo, sembra non essere un caso che la dolce Olive si sia addormentata poco dopo essersi sentita al sicuro. Probabilmente era molto tempo che non si sentiva “a casa”, o protetta, o forse – addirittura – potrebbe non aver mai sperimentato tale serenità, visto il modo repentino della cagnolina di reagire all’insorgere della stanchezza.

Proprio come per noi umani, anche i nostri amati pelosetti traggono fondamentali benefici dal sonno, eppure per assicurarci che ciò accada possiamo seguire alcuni suggerimenti che gli esperti mettono a nostra disposizione per fare una migliore conoscenza di quelle che sono le fasi delle loro ore notturne e di come possiamo impegnarci per rispettarle.

“Olive è il mio regalo preferito“, ha aggiunto la donna in didascalia alla pubblicazione esperimento la sua gratitudine per aver potuto assistere, in diretta dal suo sofà, a uno spettacolo così dolce della cagnolina e per essere riuscita a salvarle la vita. “Il mio compito è quello di salvare gli animali“, aveva scritto – sempre la ragazza – nei giorni precedenti intervenendo sul suo profilo con un altro filmato in cui presentava una coppia di cagnolini con cui aveva trascorso il suo pomeriggio camminando e giocando assieme a loro in spiaggia.

L’utente @sobersaruhh ha condiviso la clip in cui racconta il sul assonnato benvenuto ad Olive appena una settimana fa. Il breve video della cagnolina, in soli sette giorni, ha ricevuto già 19mila apprezzamenti.