Olio extravergine e salute in Italia: benefici e scoperte

L’olio extravergine di oliva è ampiamente riconosciuto per i suoi benefici per la salute, essendo un alimento ricco di polifenoli e acido oleico. Considerato fondamentale nella dieta mediterranea, è un valido alleato nella prevenzione delle malattie croniche. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e la Food and Drug Administration (FDA) hanno confermato le indicazioni salutistiche relative a questo olio, conferendogli un ruolo rilevante tra gli alimenti funzionali.

Per mettere in evidenza il legame tra alimentazione e salute, si terrà la seconda edizione di EVOLIO Expo, che avrà luogo alla Fiera del Levante di Bari. L’evento, organizzato da Senaf con il supporto di vari enti, avrà un focus particolare su “Olio e Salute”. Sarà un’importante opportunità per mettere in contatto produttori, acquirenti, istituzioni e rappresentanti della comunità scientifica.

Un’importante ricerca europea, lo studio PREDIMED, ha dimostrato che una dieta mediterranea arricchita con olio extravergine di oliva riduce del 30% il rischio di eventi cardiovascolari. La Prof.ssa Marisa Lisa Clodoveo, esperta di Scienze e Tecnologie Alimentari, sottolinea l’importanza di educare i consumatori a riconoscere le etichette per identificare un olio ricco di molecole benefiche.

Sebbene l’olio EVO sia considerato un alimento funzionale, la sua integrazione nelle politiche di salute pubblica è ancora limitata. È necessario adottare una comunicazione scientifica chiara per distinguere tra oli di qualità e condimenti comuni.

EVOLIO Expo rappresenta un’occasione per educare e promuovere l’olio extravergine di oliva come strumento per il benessere pubblico, accanto ad altri temi rilevanti come l’ambiente e il turismo legato all’olio. Il programma favorirà anche incontri tra operatori del settore per stimolare le opportunità di esportazione.