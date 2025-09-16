Olio extravergine d’oliva e salute del fegato in Italia

L’olio extra vergine d’oliva (EVOO) è un elemento chiave della dieta mediterranea e sta emergendo come un importante supporto nella prevenzione e gestione delle malattie del fegato. Una revisione scientifica condotta da esperti della Fondazione Italiana Fegato ha dimostrato che l’EVOO possiede proprietà benefiche per il fegato, andando oltre il suo uso tradizionale in cucina.

La ricerca si è focalizzata sulla malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica (MASLD), una delle più diffuse malattie croniche del fegato. Poiché non esistono terapie farmacologiche risolutive, le strategie nutrizionali sono diventate fondamentali. L’EVOO, grazie alle sue caratteristiche lipidiche e ai polifenoli bioattivi come idrossitirosolo, oleuropeina e tirosolo, si dimostra efficace nel ridurre l’accumulo di grasso nel fegato, migliorare la sensibilità all’insulina, modulare il metabolismo lipidico e attenuare i processi infiammatori.

Le evidenze cliniche indicano che il consumo regolare di EVOO è associato a miglioramenti nelle condizioni di steatosi epatica, nei parametri enzimatici e nei fattori di rischio cardiometabolici. Questo lo rende un’opzione interessante per programmi di gestione dello stile di vita, accessibile e ben tollerata, supportata da solide prove scientifiche.

Tuttavia, la revisione sottolinea alcune sfide, tra cui la variazione nella qualità dell’olio e la necessità di studi clinici randomizzati e ricerche a lungo termine per definire dosaggi ottimali e chiarire i meccanismi molecolari. I risultati rafforzano l’idea che l’EVOO debba essere visto non solo come un alimento culturale, ma anche come una risorsa terapeutica per la salute del fegato.