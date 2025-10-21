19.1 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Cucina

Olio Extra Vergine: Sostenibilità e Innovazione in Cucina

Da stranotizie
Olio Extra Vergine: Sostenibilità e Innovazione in Cucina

Carapelli presenta “Cucina facile”, un olio extra vergine di oliva in una nuova bottiglia squeeze, compatta e dotata di tappo dosatore antigoccia, realizzata al 100% in plastica riciclata.

Questo prodotto innovativo risponde alle esigenze di praticità e sostenibilità nel consumo di olio. Infatti, il 60% dei consumatori preferisce trasferire l’olio in un’oliera per gestire meglio il dosaggio. Carapelli Cucina Facile soddisfa questi bisogni grazie a un tappo regolabile e antigoccia, che consente una distribuzione precisa senza sprechi. La bottiglia è ergonomica, leggera e ha un formato compatto da 460 ml, ideale sia per chi utilizza l’olio con moderazione sia per gli appassionati di cucina.

Il risultato è un prodotto che semplifica l’esperienza in cucina, offrendo un olio extra vergine di oliva in un nuovo formato, pensato per consumatori moderni e consapevoli, massimizzando le occasioni di utilizzo.

La bottiglia di “Cucina facile” è realizzata in plastica riciclata al 100% ed è confezionata in uno stabilimento certificato “zero rifiuti”, riducendo così l’impatto ambientale. Questo approccio rivela l’impegno di Carapelli nella sostenibilità, un tema al centro della strategia aziendale.

Il nuovo formato è stato anche oggetto di ricerca, mostrando un’elevata apprezzabilità: percepito come pratico e innovativo, è coerente con i valori del brand, come qualità, design distintivo e attenzione alla sostenibilità. Per supportare il lancio, è prevista una campagna digitale e social, insieme alla collaborazione con influencer e content creator, per offrire ricette e consigli pratici. Inoltre, saranno organizzate attività in-store per migliorare la visibilità del prodotto sugli scaffali della grande distribuzione.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Chirurgia Estetica Low Cost: Costi e Rischi da Conoscere
Articolo successivo
La magia della Prima della Scala a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.