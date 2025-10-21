Olio Extra Vergine: Sostenibilità e Innovazione in Cucina

Carapelli presenta “Cucina facile”, un olio extra vergine di oliva in una nuova bottiglia squeeze, compatta e dotata di tappo dosatore antigoccia, realizzata al 100% in plastica riciclata.

Questo prodotto innovativo risponde alle esigenze di praticità e sostenibilità nel consumo di olio. Infatti, il 60% dei consumatori preferisce trasferire l’olio in un’oliera per gestire meglio il dosaggio. Carapelli Cucina Facile soddisfa questi bisogni grazie a un tappo regolabile e antigoccia, che consente una distribuzione precisa senza sprechi. La bottiglia è ergonomica, leggera e ha un formato compatto da 460 ml, ideale sia per chi utilizza l’olio con moderazione sia per gli appassionati di cucina.

Il risultato è un prodotto che semplifica l’esperienza in cucina, offrendo un olio extra vergine di oliva in un nuovo formato, pensato per consumatori moderni e consapevoli, massimizzando le occasioni di utilizzo.

La bottiglia di “Cucina facile” è realizzata in plastica riciclata al 100% ed è confezionata in uno stabilimento certificato “zero rifiuti”, riducendo così l’impatto ambientale. Questo approccio rivela l’impegno di Carapelli nella sostenibilità, un tema al centro della strategia aziendale.

Il nuovo formato è stato anche oggetto di ricerca, mostrando un’elevata apprezzabilità: percepito come pratico e innovativo, è coerente con i valori del brand, come qualità, design distintivo e attenzione alla sostenibilità. Per supportare il lancio, è prevista una campagna digitale e social, insieme alla collaborazione con influencer e content creator, per offrire ricette e consigli pratici. Inoltre, saranno organizzate attività in-store per migliorare la visibilità del prodotto sugli scaffali della grande distribuzione.