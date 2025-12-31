8.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Salute

Olio EVO Italiano Patrimonio della Salute

Da stranotizie
Olio EVO Italiano Patrimonio della Salute

L’Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli (UNAPOL) traccia un bilancio di fine anno che conferma l’olio extra vergine di oliva come un’autentico Patrimonio Alimentare della Salute. UNAPOL guarda con soddisfazione alla collaborazione avviata con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, un’istituzione di prestigio nel panorama scientifico internazionale.

La partnership rappresenta un motivo di orgoglio e un riconoscimento del lavoro portato avanti negli anni sul fronte della divulgazione scientifica e della cultura dell’olio EVO. Tommaso Loiodice, Presidente UNAPOL, sottolinea l’importanza di unire ricerca scientifica e cultura agroalimentare per promuovere la prevenzione e la salute. La collaborazione prevede iniziative condivise di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alla prevenzione e al ruolo dell’alimentazione nella riduzione dei fattori di rischio.

Il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri, commenta che la prevenzione è fondamentale per la salute e che la conoscenza è il primo passo. La collaborazione con UNAPOL è un’alleanza che nasce dal sostegno concreto alla ricerca scientifica e si estende alla volontà condivisa di promuovere iniziative comuni di comunicazione e sensibilizzazione. UNAPOL ha anche preso parte a momenti di confronto e iniziative pubbliche per valorizzare la filiera olivicola e promuovere il ricambio generazionale. L’obiettivo è rafforzare una cultura dell’olio extra vergine di oliva sempre più consapevole, fondata sulla qualità, sulla prevenzione e sul benessere delle persone.

Articolo precedente
Capodanno a Latina con Paolo Conticini
Articolo successivo
Rafael Jodar diventa professionista
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.