Olio EVO Italiano Patrimonio della Salute

L’Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli (UNAPOL) traccia un bilancio di fine anno che conferma l’olio extra vergine di oliva come un’autentico Patrimonio Alimentare della Salute. UNAPOL guarda con soddisfazione alla collaborazione avviata con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, un’istituzione di prestigio nel panorama scientifico internazionale.

La partnership rappresenta un motivo di orgoglio e un riconoscimento del lavoro portato avanti negli anni sul fronte della divulgazione scientifica e della cultura dell’olio EVO. Tommaso Loiodice, Presidente UNAPOL, sottolinea l’importanza di unire ricerca scientifica e cultura agroalimentare per promuovere la prevenzione e la salute. La collaborazione prevede iniziative condivise di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione alla prevenzione e al ruolo dell’alimentazione nella riduzione dei fattori di rischio.

Il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri, commenta che la prevenzione è fondamentale per la salute e che la conoscenza è il primo passo. La collaborazione con UNAPOL è un’alleanza che nasce dal sostegno concreto alla ricerca scientifica e si estende alla volontà condivisa di promuovere iniziative comuni di comunicazione e sensibilizzazione. UNAPOL ha anche preso parte a momenti di confronto e iniziative pubbliche per valorizzare la filiera olivicola e promuovere il ricambio generazionale. L’obiettivo è rafforzare una cultura dell’olio extra vergine di oliva sempre più consapevole, fondata sulla qualità, sulla prevenzione e sul benessere delle persone.