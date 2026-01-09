Olio EVO alla ribalta al Senato italiano

Martedì 13 gennaio, alle ore 15.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato della Repubblica, si terrà il convegno “L’olio EVO: benefici salutistici e profili edonistici”, promosso dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale. L’incontro sarà un momento di approfondimento scientifico, culturale e divulgativo dedicato all’olio extravergine d’oliva, analizzato sotto il profilo nutrizionale, salutistico, sensoriale e comunicativo.

Dopo i saluti istituzionali della senatrice Gisella Naturale, interverranno accademici, ricercatori, esperti di alimentazione e protagonisti del mondo della cucina e della comunicazione agroalimentare, per un confronto multidisciplinare sul valore dell’olio EVO e sul suo ruolo nella salute, nella qualità della vita e nella valorizzazione delle produzioni italiane. L’incontro sarà moderato da Selena Vacca, responsabile politiche agricole dell’Ufficio legislativo M5S Senato.

La stampa è invitata a partecipare, ma per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario accreditarsi. L’accesso è consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Il convegno si concentrerà sull’olio extravergine d’oliva come pilastro della dieta mediterranea e prodotto simbolo dell’agroalimentare italiano.