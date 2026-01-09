13.5 C
Olio EVO alla ribalta al Senato italiano

Olio EVO alla ribalta al Senato italiano

Martedì 13 gennaio, alle ore 15.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato della Repubblica, si terrà il convegno “L’olio EVO: benefici salutistici e profili edonistici”, promosso dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale. L’incontro sarà un momento di approfondimento scientifico, culturale e divulgativo dedicato all’olio extravergine d’oliva, analizzato sotto il profilo nutrizionale, salutistico, sensoriale e comunicativo.

Dopo i saluti istituzionali della senatrice Gisella Naturale, interverranno accademici, ricercatori, esperti di alimentazione e protagonisti del mondo della cucina e della comunicazione agroalimentare, per un confronto multidisciplinare sul valore dell’olio EVO e sul suo ruolo nella salute, nella qualità della vita e nella valorizzazione delle produzioni italiane. L’incontro sarà moderato da Selena Vacca, responsabile politiche agricole dell’Ufficio legislativo M5S Senato.

La stampa è invitata a partecipare, ma per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario accreditarsi. L’accesso è consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Il convegno si concentrerà sull’olio extravergine d’oliva come pilastro della dieta mediterranea e prodotto simbolo dell’agroalimentare italiano.

