Olio di Palma Sostenibile: Verso un Futuro Responsabile

L’Unione italiana per l’olio di palma sostenibile si è costituita per promuovere e difendere l’olio di palma che rispetta la sostenibilità ambientale e il benessere dei lavoratori. Durante un workshop intitolato ‘Bellezza rigenerativa e green claims’, il presidente Vincenzo Tapella ha sottolineato l’importanza della giornata per le foreste e l’olio di palma, che ha affrontato critiche ma ha saputo difendersi. Sin dal 2004, l’industria ha fatto passi significativi attraverso l’adesione all’RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e si trova ora in una posizione favorevole con l’arrivo del nuovo regolamento europeo EUDR, che mira a combattere la deforestazione. Il workshop è stato organizzato da Icea – Istituto per la certificazione etica e ambientale, in collaborazione con Cosmos-Standard, nell’ambito della 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. Questo evento è dedicato all’industria cosmetica e si svolge fino al 23 marzo presso il Quartiere fieristico di Bologna, sottolineando l’importanza dell’olio di palma sostenibile nel contesto dell’industria cosmetica e della tutela ambientale.