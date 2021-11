L’olio di palma non ha mai goduto di buona fama. La colpa è del suo principale componente, l’acido palmitico, un grasso saturo che continua a macchiarsi di colpe. Una tra tutte: un aumento di rischio cardiovascolare. Ma non solo. L’ultima è stata evidenziata da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature. Secondo gli scienziati dell’Istituto di ricerca in Biomedicina di Barcellona, il nutriente potrebbe favorire l’aggressività dei tumori aumentando il rischio di metastasi.

I risultati dello studio

I ricercatori hanno analizzato il melanoma e i tumori del cavo orale. Hanno prelevato le cellule dai pazienti e le hanno mantenute con diete ricche di diversi acidi grassi. In particolare, hanno confrontato l’effetto dell’acido palmitico (contenuto nell’olio di palma, ma anche nei calamari, nelle acciughe, nel lardo e nei formaggi stagionati) con quello dell’acido oleico (che troviamo soprattutto nell’olio extravergine di oliva) e linoleico (abbondante nei semi). Successivamente, è stata osservata la capacità di queste cellule tumorali di crescere in maniera differente.

“Gli scienziati hanno notato che l’acido palmitico, attivando l’espressione di alcuni geni, può cambiare la carta d’identità di un tumore già nelle fasi iniziali, rendendolo più aggressivo, non solo in termini di crescita, ma anche di metastatizzazione, cioè di invadere altri organi” spiega Antonio Moschetta, ordinario di Medicina interna all’Università di Bari e ricercatore della Fondazione Airc.

“Inoltre, hanno visto che, pur smettendo di esporre le cellule tumorali all’acido palmitico, queste non riducevano la loro aggressività, ma ne conservavano la memoria. In altre parole, le cellule ormai avevano imparato a secernere sostanze che creavano un ambiente adatto alla metastatizzazione e così continuavano a fare”.

Le differenze con gli altri acidi grassi

Nessun effetto analogo è stato rilevato con l’acido oleico e linoleico. Ma le prove ci sono da tempo. “Due anni fa con Airc – ricorda il ricercatore – abbiamo dimostrato che il consumo quotidiano dell’acido oleico contenuto nell’olio extravergine di oliva è in grado di proteggere dai tumori, nel nostro caso del colon, sia nella fase iniziale che pro-infiammatoria della malattia”.

Perché è interessante

La ricerca di Nature è interessante perché “aiuta a capire qual è, tra gli acidi grassi, la benzina che il cancro utilizza per crescere. E studiare il metabolismo tumorale, cioè come si alimenta un tumore, è basilare per comprendere perché, a parità di malattia e terapia, una neoplasia cresce a velocità diversa in un paziente piuttosto che in un altro”, ha concluso Moschetta.

Il ruolo dello stile di vita

Influisce lo stile di vita, quindi anche la tavola. L’olio di palma e gli altri alimenti che contengono acido palmitico non sono da demonizzare (lo studio ha analizzato gli effetti di una dieta estremamente ricca di questo nutriente, che difficilmente una persona segue) però i condimenti e i cibi che contengono acidi grassi buoni, come olio extravergine di oliva, semi e frutta secca, sono da privilegiare perché “ricordiamoci che l’acido palmitico deve entrare nella dieta in percentuali ridotte rispetto all’acido oleico e linoleico e che bisogna fare attenzione anche al giro vita in generale. Nel tessuto adiposo le percentuali di acidi grassi non riguardano solo quelle introdotte con la dieta ma anche quelle derivanti dalla lipogenesi. Quindi – conclude Moschetta – chili in eccesso e soprattutto obesità possono creare un ambiente infiammatorio poco favorevole alla cura oncologica”. L’infiammazione può essere proprio il motivo per cui un tumore diventa più aggressivo oppure esprime una maggiore resistenza alle terapie.