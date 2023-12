Olio di lavanda per i cani: tutti i benefici

L’olio di lavanda non ha solo incredibili benefici per gli esseri umani, anche i nostri cani possono beneficiarne, ecco come.

L’olio essenziale di lavanda è da tempo utilizzato dagli per ridurre lo stress. Rinomato per essere un potente calmante, allevia l’ansia, aiuta a dormire e risolleva l’umore. Tuttavia questo potente olio naturale non è efficace solo sugli esseri umani, anche sui nostri amici a quattro zampe ha diversi effetti benefici. Quello di lavanda, è uno degli oli essenziali più delicati per gli animali domestici, può diventare rapidamente il nuovo migliore amico del cane.

Gli effetti benefici dell’olio di lavanda

L’olio di lavanda si ricava dai fiori di lavanda, pianta molto diffusa soprattutto nella regione mediterranea. È uno dei calmanti naturali per eccellenza grazie alle sue straordinarie proprietà.

Il calmante è la sua proprietà principale. È noto per agevolare il sonno, rilassare i muscoli e aiutare a ridurre stress e ansia. Inoltre, l’olio essenziale ha proprietà antisettiche, in quanto la lavanda possiede proprietà che agiscono contro virus e batteri. Infine, è noto per per le sue proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti. Può agire sulla zona infiammata riducendo il gonfiore della zona infetta oppure agisce su ferite o bruciature e viene usato anche per trattare l’acne e dermatite.

Ciò che è buono per gli esseri umani dovrebbe essere buono anche per i cani, e così è per l’olio essenziale di lavanda. È assolutamente sicuro per i cani e abbastanza delicato da aiutare a trattare i cani per una serie di condizioni e disturbi.

Benefici della lavanda nei cani

Anche i cani possono beneficiare dell’olio di lavanda. L’aroma naturale della lavanda possiede, come appurato, proprietà rilassanti che aiutano anche i cani a tranquillizzarsi e a riposare meglio. Un vero e proprio antistress naturale sia per la mente che per il corpo. Anche nel suo caso, infatti, ha proprietà calmanti se applicato sulla pelle irritata da punture o dermatiti, oltre a costituire un antinfiammatorio efficace e un ottimo cicatrizzante.

Infine, possiede anche proprietà repellenti. Se combinato con altri oli essenziali come quello di artemisia, diventa un repellente naturale per insetti grazie alla presenza di elementi chimici come linalolo e cuminaldeide. Una sola goccia di olio di lavanda sul tappeto o sul pavimento, è un grado di sollevare una barriera naturale.