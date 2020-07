Lavorare in serenità, impegnandosi nella ripresa, alle stesse condizioni degli altri Paesi Ue. E’ questo la richiesta di Assitol, l’Associazione italiana dell’industria olearia, alle istituzioni nazionali. Lo ha sottolineato, in occasione dell’assemblea annuale, Marcello Del Ferraro, riconfermato alla presidenza dell’Associazione. Nato a Rocca Massima (LT) nel 1954, Del Ferraro lavora nel settore oleario dal 1982. Attualmente è amministratore unico della Ital Green Oil Srl, azienda del settore che fa parte del Gruppo Marseglia, specializzata nella lavorazione del seme di soia per l’ottenimento di olio da semi di soia e farine di soia. Del Ferraro è anche vicepresidente dell’Ager, l’Associazione granaria di Bologna.

Fonte