“In queste situazioni, quando sento aria delle Olimpiadi tiro fuori qualcosa in più. Sono partito male, ma probabilmente la pressione di voler ripetere la medaglia di Rio mi ha bloccato. Ho fatto una corsa a punti fantastica che per poco non mi ha regalato un argento che in quella giornata era il miglior risultato che potessi fare. E’ un bronzo che sa comunque di medaglia olimpica vinta. Riconfermarsi dopo cinque anni e dopo due annate per me difficilissime e’ una vittoria per me”. Sono le parola di Elia Viviani a Casa Italia a Tokyo per festeggiare la sua medaglia, bronzo nell’omnium. “Questo è un gruppo guidato dal ct Villa che è uno dei migliori che io abbia mai avuto. Questo ambiente mi ha rimesso sulla giusta via per essere uno dei migliori al mondo. Ora voglio continuare cosi’ su strada su quest’onda di un risultato importante raggiunto e cercherò di farlo al meglio”, ha concluso l’azzurro.





