Olimpiadi Victoria: festa di sport e amicizia a Frosinone

Si è svolta ieri sera la cerimonia d’apertura della quarantanovesima edizione delle Olimpiadi Victoria, un momento emozionante caratterizzato dal passaggio di consegne tra padre Adelmo Scaccia e padre Rechie. Questo evento ha coinciso con l’inaugurazione della nuova pista di atletica nell’impianto sportivo di Madonna della Neve, un’aggiunta significativa in vista delle gare in programma.

La serata ha visto una grande partecipazione di famiglie, bambini, rappresentanti delle istituzioni e sponsor, tutti presenti per celebrare l’inizio della manifestazione. I partecipanti hanno assistito alla sfilata delle quattro squadre: le Aquile, i Condor, i Falchi e i Grifoni, ognuna con i propri stendardi e mascotte.

Oltre cento volontari hanno lavorato per garantire il successo dell’evento, contribuendo a creare uno spettacolo coinvolgente. Al termine della cerimonia, è stata accesa la fiamma olimpica, simbolo di pace, amicizia e unità, valori che vengono trasmessi ai giovani durante le gare.

Le iscrizioni hanno superato quota 1.000, toccando quasi 1.100 partecipanti, un record che sottolinea l’importanza della manifestazione, ideata da padre Adelmo Scaccia nel 1963 e diventata una tradizione per la città di Frosinone. Ogni anno, famiglie da tutta la provincia si riuniscono per questo evento, un motivo di orgoglio per la comunità.

Dopo la cerimonia, la festa è continuata nel villaggio olimpico con musica e cibo. In programma, la Disco Revival degli anni ’70 e ’80 con il dj Raf e Sissi voice, insieme a uno stand gastronomico che delizierà i partecipanti. Per i più piccoli, ci sarà una serata musicale con intrattenimento a tema.