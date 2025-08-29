28.1 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Sport

Olimpiadi Victoria: festa di sport e amicizia a Frosinone

Da StraNotizie
Olimpiadi Victoria: festa di sport e amicizia a Frosinone

Si è svolta ieri sera la cerimonia d’apertura della quarantanovesima edizione delle Olimpiadi Victoria, un momento emozionante caratterizzato dal passaggio di consegne tra padre Adelmo Scaccia e padre Rechie. Questo evento ha coinciso con l’inaugurazione della nuova pista di atletica nell’impianto sportivo di Madonna della Neve, un’aggiunta significativa in vista delle gare in programma.

La serata ha visto una grande partecipazione di famiglie, bambini, rappresentanti delle istituzioni e sponsor, tutti presenti per celebrare l’inizio della manifestazione. I partecipanti hanno assistito alla sfilata delle quattro squadre: le Aquile, i Condor, i Falchi e i Grifoni, ognuna con i propri stendardi e mascotte.

Oltre cento volontari hanno lavorato per garantire il successo dell’evento, contribuendo a creare uno spettacolo coinvolgente. Al termine della cerimonia, è stata accesa la fiamma olimpica, simbolo di pace, amicizia e unità, valori che vengono trasmessi ai giovani durante le gare.

Le iscrizioni hanno superato quota 1.000, toccando quasi 1.100 partecipanti, un record che sottolinea l’importanza della manifestazione, ideata da padre Adelmo Scaccia nel 1963 e diventata una tradizione per la città di Frosinone. Ogni anno, famiglie da tutta la provincia si riuniscono per questo evento, un motivo di orgoglio per la comunità.

Dopo la cerimonia, la festa è continuata nel villaggio olimpico con musica e cibo. In programma, la Disco Revival degli anni ’70 e ’80 con il dj Raf e Sissi voice, insieme a uno stand gastronomico che delizierà i partecipanti. Per i più piccoli, ci sarà una serata musicale con intrattenimento a tema.

Articolo precedente
Cybersecurity nella sanità italiana: una vulnerabilità crescente
Articolo successivo
Ritorno al Proporzionale in Trentino: una proposta strumentale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.