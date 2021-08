Il bello delle Olimpiadi è che possono parteciparci tutti senza discriminazione per sesso o per età.

La Nuova Zelanda ha schierato nel proprio team una donna transessuale, mentre il Canada ha fatto scendere in campo (in tutti i sensi, trattandosi di calcio femminile), un atleta no binary che ha pure vinto una medaglia.

Anche l’età dei medagliati è molto varia. Il più anziano è il cavaliere australiano Andrew Hoy (62 anni) che col suo cavallo ha conquistato ben due medaglie: argento nel concorso a squadre, bronzo in quello individuale; mentre la più giovane è la giapponese Kokona Hiraki (12 anni) che ha vinto la medaglia di argento col suo skateboard.

He takes #bronze for #AUS in the #EquestrianEventing individual event at his EIGHTH #Olympics . #StrongerTogether | #Tokyo2020 | @FEI_Global pic.twitter.com/rAzo0i6GCT

Kids do be the future. Hiraki Kokona, 12 years old #skateboarding #Olympics pic.twitter.com/wtM0Sl3eA3

Japan takes gold and silver in the debut of skateboarding as an Olympic sport.

The Japanese Yosozumi Sakura and Kokona Hiraki won gold and silver in the first edition of the women’s skateboarding park. Britain’s Sky Brown took bronze. pic.twitter.com/3EWyKKRQz6

