Olimpiadi Milano: ricerca di posti letto e soluzioni alternative

La prima prenotazione per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina è arrivata dagli Stati Uniti. Una coppia di medici di San Francisco parteciperà alla gara di snowboard cross della figlia. Anche una società di catering, che si trasferirà in Lombardia per i Giochi, ha richiesto 40 posti letto per i suoi dipendenti dal 25 gennaio al 24 febbraio, con l’intenzione di prolungare il soggiorno per le Paralimpiadi.

La carenza di alloggi a Milano e in provincia di Sondrio, unita ai costi elevati delle sistemazioni, ha portato alcuni a considerare opzioni alternative. Caravan, camper e motor home sono messi a disposizione da concessionari e costruttori in campeggi attrezzati, come il “Città di Milano”, situato a tre chilometri dallo stadio San Siro. Sebbene questa soluzione non sia economica, con una spesa media di circa 150 euro a persona a notte, sta crescendo la domanda su piattaforme come Airbnb. Turisti, appassionati di sport e aziende fornitrici dei servizi cercano alloggio per i propri dipendenti provenienti da altre zone.

Un’iniziativa nota come Pop Up Village è stata sviluppata circa un anno fa, attraverso accordi con Comuni della Lombardia e del Veneto, zone in cui si svolgeranno i Giochi. Antonio DeCaro, tra i promotori dell’iniziativa, ha evidenziato che le strutture ricettive disponibili attualmente non soddisfano il fabbisogno di posti letto, soprattutto per le aziende che invieranno lavoratori sul posto. Attualmente, nel Nord Italia sono disponibili circa 500 mezzi, con una capacità di circa duemila posti letto a notte. DeCaro ha notato che Bormio e Cortina non hanno ancora offerto soluzioni per il villaggio, sottolineando l’importanza di attrarre questi visitatori, in quanto sono clienti business di livello medio-alto.