22.9 C
Roma
martedì – 2 Settembre 2025
Sport

Olimpiadi Milano: ricerca di posti letto e soluzioni alternative

Da StraNotizie
Olimpiadi Milano: ricerca di posti letto e soluzioni alternative

La prima prenotazione per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina è arrivata dagli Stati Uniti. Una coppia di medici di San Francisco parteciperà alla gara di snowboard cross della figlia. Anche una società di catering, che si trasferirà in Lombardia per i Giochi, ha richiesto 40 posti letto per i suoi dipendenti dal 25 gennaio al 24 febbraio, con l’intenzione di prolungare il soggiorno per le Paralimpiadi.

La carenza di alloggi a Milano e in provincia di Sondrio, unita ai costi elevati delle sistemazioni, ha portato alcuni a considerare opzioni alternative. Caravan, camper e motor home sono messi a disposizione da concessionari e costruttori in campeggi attrezzati, come il “Città di Milano”, situato a tre chilometri dallo stadio San Siro. Sebbene questa soluzione non sia economica, con una spesa media di circa 150 euro a persona a notte, sta crescendo la domanda su piattaforme come Airbnb. Turisti, appassionati di sport e aziende fornitrici dei servizi cercano alloggio per i propri dipendenti provenienti da altre zone.

Un’iniziativa nota come Pop Up Village è stata sviluppata circa un anno fa, attraverso accordi con Comuni della Lombardia e del Veneto, zone in cui si svolgeranno i Giochi. Antonio DeCaro, tra i promotori dell’iniziativa, ha evidenziato che le strutture ricettive disponibili attualmente non soddisfano il fabbisogno di posti letto, soprattutto per le aziende che invieranno lavoratori sul posto. Attualmente, nel Nord Italia sono disponibili circa 500 mezzi, con una capacità di circa duemila posti letto a notte. DeCaro ha notato che Bormio e Cortina non hanno ancora offerto soluzioni per il villaggio, sottolineando l’importanza di attrarre questi visitatori, in quanto sono clienti business di livello medio-alto.

Articolo precedente
Kim Novak: la leggenda del cinema americano rinasce nell’arte
Articolo successivo
Lotta dei lavoratori a Prato: dignità e diritti negati
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.