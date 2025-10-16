18.4 C
Olimpiadi Milano-Cortina: un’eredità per il turismo montano

Da stranotizie
Milano, 16 ottobre – Milano-Cortina avrà un impatto significativo grazie agli eventi che si svolgeranno, che rappresentano un’accelerazione per le infrastrutture e porteranno a cambiamenti importanti. Secondo Daniela Santanchè, ministro del Turismo, ci saranno miglioramenti nelle strade e negli impianti, lasciando un’eredità positiva anche per il turismo nei successivi anni.

Santanchè ha spiegato che, dopo le Olimpiadi, si attende un incremento nell’afflusso dei visitatori, poiché questo grande evento funge da efficace campagna promozionale a livello globale, difficile da realizzare altrimenti. La ministra ha risposto a domande sull’eredità delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sottolineando che non saranno solo una semplice vetrina, ma contribuiranno a un futuro sviluppo per i territori montani.

Le occasioni generate dall’evento porteranno dunque benefici a lungo termine per la regione, rendendo le Olimpiadi un’opportunità unica per il rilancio del turismo e per il miglioramento delle infrastrutture locali.

