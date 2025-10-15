Olimpiadi Milano-Cortina: un nuovo modello di sport italiano

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del CONI, ha parlato dell’importanza delle prossime Olimpiadi Invernali durante il Forum internazionale dell’Agricoltura a Roma. Malagò ha sottolineato che Milano-Cortina rappresenta un nuovo modello di organizzazione olimpica, frutto di una rinascita dopo il fallimentare progetto di Giochi estivi a Roma. Egli ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un corretto coordinamento per la realizzazione delle infrastrutture, fondamentale per un evento di tale portata.

Durante il suo intervento, Malagò ha evidenziato la peculiarità di questi Giochi, definiti “l’Olimpiade dei territori”. Infatti, diverse discipline si svolgeranno in località diverse, come il biathlon ad Anterselva e il salto con gli sci in Val di Fiemme. Questa organizzazione mira a evitare nuove costruzioni, utilizzando strutture già esistenti e collaborando con imprese locali, in un approccio innovativo e sostenibile.

Inoltre, ha annunciato la prossima richiesta all’Onu per una tregua olimpica durante il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Malagò ha affermato che tale iniziativa potrebbe aggiungere valore all’evento, contribuendo a far brillare l’Italia sulla scena mondiale. L’attenzione ora è rivolta alla preparazione, con la cerimonia di apertura fissata a poco meno di un mese di distanza, evidenziando il crescente entusiasmo attorno a questo importante appuntamento sportivo.