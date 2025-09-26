Olimpiadi Milano-Cortina: tutte le novità sul bob e stadi

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha confermato che la pista da bob e le strutture necessarie saranno pronte per l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Questo annuncio è avvenuto durante un evento a Venezia, dove ha anche parlato della nomina del commissario per il rinnovamento degli stadi in vista di Euro 2032.

Abodi ha evidenziato la necessità di modernizzare infrastrutture sportive, molte delle quali sono obsolete e risalgono ai tempi di Italia ’90. Ha anche accolto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, lodandolo per il suo impegno nella realizzazione del Bosco dello sport, un importante progetto sportivo e culturale vicino all’aeroporto di Tessera. Rispondendo a una domanda sulla pista da bob di Cortina, ha sottolineato che la sua costruzione è avvenuta in un anno, un risultato che dimostra l’efficienza italiana.

Le Olimpiadi costeranno complessivamente 2 miliardi di euro, con investimenti significativi in opere pubbliche e infrastrutture. Abodi ha promesso di completare tutti i lavori previsti in tempo utile, compresi importanti collegamenti come la tangenziale di Cortina.

In merito alla sicurezza, il ministro ha richiamato l’attenzione sulla necessità di miglioramenti dopo l’incidente mortale di un giovane sciatore. Ha annunciato che sono in arrivo misure di sicurezza più rigorose, tra cui l’uso di nuove tecnologie.

Infine, Abodi ha parlato delle carenze nelle infrastrutture scolastiche, che spesso non offrono palestre adeguate. Ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sport per combattere sedentarietà e isolamento, migliorando così la qualità della vita della popolazione.