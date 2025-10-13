17.3 C
lunedì – 13 Ottobre 2025
Olimpiadi Milano-Cortina: progressi sulle grandi opere sportive

Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Tra 116 giorni, il 6 febbraio, si svolgerà la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro. I preparativi stanno procedendo e, secondo Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano, l’80% dei lavori nei padiglioni di Rho è già completato. Qui si svolgeranno le gare di speed skating e hockey, con una capienza futura di 30mila posti, rendendolo il secondo complesso più grande in Europa.

Un altro elemento fondamentale è il nuovo Villaggio Olimpico di Scalo Romana, recentemente presentato, che accoglierà gli atleti. Il complesso, realizzato da Coima in 30 mesi, offre 1.700 posti letto e sarà poi convertito in studentato. Inoltre, l’Arena Santa Giulia, un nuovo palazzetto da 16mila posti, verrà utilizzata per le partite di hockey e successivamente per concerti ed eventi sportivi. La sua consegna è prevista entro il 15 dicembre, in tempo per i collaudi.

Fondazione Fiera ha investito 25 milioni di euro per unificare i padiglioni 13 e 15, demolendo i pilastri esistenti e realizzando travi di acciaio massicce. È stato creato anche un sottopassaggio per facilitare l’accesso degli atleti. Il Villaggio di Scalo Romana, completato il 1° ottobre, è ora gestito dalla Fondazione Milano-Cortina e include sei nuove palazzine e due edifici storici recuperati, per un costo di 140 milioni di euro.

Inoltre, l’Arena Santa Giulia avrà un incremento di spesa di circa 60 milioni, portando il costo totale a 240 milioni, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia.

