Olimpiadi Milano Cortina, progressi nei padiglioni sportivi

Milano e Cortina si stanno preparando per i prossimi Giochi invernali. Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano, ha annunciato che l’80% dei lavori nei padiglioni destinate alle competizioni è già stato completato. Queste strutture, il 13-15 e il 22-24, ospiteranno le gare di speed skating e hockey, sia femminile che maschile.

I lavori comprende un impianto di speed skating con 6.000 posti a sedere e uno stadio per l’hockey con 5.000 posti. In programma per fine novembre c’è il Campionato Mondiale Under 20 di hockey, essenziale per l’omologazione della pista. Bonomi ha espresso soddisfazione per il progresso, sottolineando che non era scontato raggiungere questo stato avanzato.

Durante un sopralluogo del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, insieme a Bonomi e Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, si è discusso dei lavori preliminari per adattare i padiglioni a uso sportivo. Fondazione Fiera ha curato la preparazione necessaria e ha indetto una gara per l’allestimento, vinta da Fiera Milano. Il prossimo passo sarà la consegna agli organizzatori dei Giochi.

Bozzetti ha messo in evidenza l’importanza di questo impianto per Milano e per il Paese, nonostante sia temporaneo. Evidenziando un investimento di 25 milioni di euro, ha affermato che l’opera lascerà un’eredità importante e contribuirà allo sviluppo economico locale. Alla fine, il padiglione potrà ospitare fino a 30.000 persone, diventando un centro per grandi eventi.

La Fondazione ha effettuato significative modifiche strutturali, demolendo pilastri e creando un sottopassaggio per gli atleti. I lavori sono stati completati senza costi aggiuntivi e senza ricorso a fondi pubblici. Abodi ha ribadito l’importanza del rispetto delle scadenze, sottolineando la prossimità dei test event.