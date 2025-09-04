Olimpiadi Milano Cortina: il futuro dello sport italiano

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha espresso soddisfazione per i progressi legati all’organizzazione delle Olimpiadi in Italia. Durante la presentazione del film “Kristian Ghedina, storie di sci” al Lido, ha enfatizzato l’importanza di avere due milioni di persone pronte a partecipare all’evento, tra atleti e pubblico. Salvini ha sottolineato che, a differenza di altre manifestazioni, questa volta l’Italia sta lavorando per offrire infrastrutture adeguate e completare opere utili agli sportivi.

Il film, proiettato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, racconta non solo la storia delle Olimpiadi di Cortina del passato, ma anche le nuove sfide ingegneristiche che si stanno affrontando. Mostra testimonianze di professionisti coinvolti nei lavori e mette in evidenza infrastrutture come ponti e gallerie, tutte cruciali per un’esperienza olimpica di successo. Il documentario include anche interventi di figure chiave, come Elisabetta Pellegrini e Fabio Massimo Saldini, che parlano dei progressi nelle 98 opere olimpiche in corso.

Ghedina, protagonista del film, considera questa produzione un modo per trasmettere valori importanti legati allo sport, invitando i giovani a prendere ispirazione dalla sua storia. La colonna sonora del film, un tributo all’Italia, include collaborazioni con artisti di diversi generi, tra cui un brano dedicato alla giovane sciatrice Matilde Lorenzi, tragicamente scomparsa, sottolineando l’importanza della sicurezza e del supporto nella disciplina sportiva.