Olimpiadi Milano Cortina: il futuro dello sport in Trentino

Oltre 150 studenti delle scuole di Rovereto e del liceo sportivo di Mezzolombardo hanno partecipato all’evento dedicato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, tenutosi al Teatro Zandonai. L’incontro è stato organizzato dai veterani dello sport, dal Panathlon Club e dai giornalisti olimpici, con la presenza dei veterani Giacomo Cantini e Carlo Giordani.

Dopo i saluti di Elio Grigoletto dell’UNVS Rovereto, che ha richiesto un minuto di silenzio in onore dei tre atleti azzurri recentemente scomparsi, la Sindaco Giulia Robol e il Presidente del Cip Trentino Massimo Bernardoni hanno dato il benvenuto ai presenti. Il campione olimpico Franco Nones ha condiviso aneddoti della sua carriera, stimolato dal giornalista olimpico Franco Bragagna. Ha ricordato le sue esperienze da giovane promessa del fondo in Val di Fiemme fino al successo internazionale, coronato dalla medaglia d’oro nella 30Km ai Giochi di Grenoble.

Nones ha sottolineato anche l’importanza di scegliere opportunità per il futuro, esortando i giovani a non arrendersi. Livio Guidolin ha presentato curiosità sui Giochi Olimpici, mentre Tiziano Mellarini ha descritto i contatti avviati per portare i Giochi in Trentino. Gianpietro Ghedina ha delineato il coinvolgimento del Trentino e dell’Alto Adige nel progetto.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha parlato degli investimenti necessari per gli impianti sportivi e le infrastrutture collegate. Tito Giovannini ha discusso dell’impatto mediatico degli eventi, mentre Christian Sala ha evidenziato l’importanza dell’eredità materiale per la provincia.

Questo evento fa parte del festival verso i Giochi del 2026, con ulteriori appuntamenti previsti, tutti con ingresso gratuito e aperti agli studenti.

