Olimpiadi Milano Cortina, il biathlon in primo piano

Il countdown verso i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 è iniziato, con il Comune di Rasun Anterselva e l’Alto Adige protagonisti dell’evento. Il fulcro delle competizioni sarà la Sudtirol Arena Alto Adige, il principale impianto per il biathlon.

Il 5 ottobre, la struttura ha aperto le sue porte a famiglie e giovani, accogliendo oltre 1000 visitatori, anche da altre regioni, per una giornata di festa. Durante l’evento, gli ospiti hanno esplorato il mondo del biathlon, scoperto i segreti della sede olimpica e ammirato le novità dell’impianto.

Tra i presenti, Arno Kompatscher, Presidente della Provincia di Bolzano, e Dominik Windisch, olimpionico di biathlon, hanno condiviso l’importanza dell’appuntamento sportivo, che si prepara a ospitare i migliori atleti del mondo.