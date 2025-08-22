Olimpiadi Milano Cortina: cantieri e legacy in trasformazione

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 rappresentano una sfida significativa per il settore delle costruzioni, unendo cantieri, infrastrutture e impianti con la pianificazione territoriale e la sostenibilità. Il programma prevede la realizzazione di nuove opere e la riqualificazione di sedi sportive, villaggi per gli atleti, oltre a miglioramenti nei collegamenti e nei servizi. Le difficoltà tipiche dei cantieri in quota, tra cui l’accessibilità e la logistica dei materiali, devono essere affrontate con un’attenzione particolare alla sicurezza.

Per i progettisti e le imprese è fondamentale integrare tempi certi e qualità, coordinando diverse discipline come strutturale, geotecnica e impiantistica. L’efficienza energetica e la sostenibilità sono aspetti chiave, e la dimensione digitale, attraverso strumenti come BIM e GIS, è utile per il controllo dei costi e la gestione dei rischi. È importante considerare anche la rifunzionalizzazione post-Olimpiadi degli impianti e degli spazi pubblici, per massimizzare i benefici per i territori coinvolti.

Nella sezione di INGENIO sono disponibili articoli, linee guida e casi studio curati da esperti del settore, fornendo risorse dettagliate per seguire l’andamento dei cantieri e le soluzioni tecnologiche adottate. Con il senso di urgenza crescente man mano che si avvicinano i Giochi, il focus rimane sulla realizzazione di infrastrutture moderne e sull’implementazione di un nuovo modello di collaborazione tra pubblico e privato, assicurando vantaggi duraturi per l’area alpina.