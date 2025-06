Olimpiadi Milano-Cortina: Bandiera Israele, polemiche accese

La questione della bandiera di Israele alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sta sollevando polemiche in Italia. Un gruppo di esponenti della sinistra, tra cui intellettuali e membri della società civile, ha avviato una petizione chiedendo l’assenza della bandiera israeliana durante i giochi, in segno di protesta contro la situazione a Gaza, descritta come un “genocidio”.

Nel testo della petizione si afferma che la bandiera di Israele, che appare frequentemente nei contesti di guerra e violenza, non è compatibile con il messaggio di pace che le Olimpiadi dovrebbero rappresentare. Tra i firmatari figurano nomi noti come Vittorio Agnoletto, Fiorella Mannoia e Tomaso Montanari. I firmatari citano anche l’esclusione della bandiera russa dalle competizioni sportive successive all’invasione dell’Ucraina come precedente significativo.

Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto fermamente, confermando che la bandiera di Israele sarà presente e auspicando che le Olimpiadi diventino un simbolo di pace, con atleti israeli e palestinesi, russi e ucraini che gareggeranno insieme. La situazione continua a generare un acceso dibattito nel paese, evidenziando le tensioni tra diverse posizioni politiche e sociali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.iltempo.it