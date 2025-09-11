Olimpiadi Milano-Cortina 2026: progetti e riqualificazione

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato al Forum di Cernobbio, discutendo della strategia del governo sui investimenti infrastrutturali. La sua presentazione ha evidenziato la necessità di rendere l’Italia più connessa, sostenibile e competitiva a livello internazionale.

Salvini ha presentato un ambizioso piano di opere pubbliche del valore di 204 miliardi di euro, circa il 10% del PIL nazionale. Queste risorse saranno impiegate in settori chiave come energia, reti ferroviarie, innovazione tecnologica, sviluppo delle città metropolitane e miglioramento della sicurezza e accessibilità delle stazioni. Particolare enfasi è stata posta sul piano idrico, che mira a gestire meglio i circa 30 miliardi di metri cubi d’acqua consumati in Italia ogni anno, un tema cruciale date le sfide climatiche in corso.

Riguardo alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, Salvini ha annunciato progressi significativi nell’organizzazione, con oltre 800.000 biglietti già venduti. Inoltre, ha rivelato che il villaggio olimpico di Milano sarà trasformato, dal 2027, nel più grande studentato d’Italia, con posti a prezzi accessibili.

Infine, ha affrontato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, informando che il piano sarà presentato alla Corte dei Conti entro la settimana. Con l’approvazione, i lavori potrebbero iniziare tra settembre e ottobre. L’opera è considerata fondamentale per la mobilità e l’economia del Sud, contribuendo anche a un significativo abbattimento delle emissioni di CO2.