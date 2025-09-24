Olimpiadi Milano Cortina 2026: Il racconto su Rai Radio 1

Dal 8 ottobre parte su Rai Radio 1 un programma radiofonico dedicato alle Olimpiadi. In onda ogni martedì alle 12:25, «Discesa dopo discesa» è ideato e condotto dal giornalista Paolo Piffer, con la regia di Giacomo Tomasi. La prima puntata vedrà come ospite Tiziano Mellarini, presidente del Comitato Trentino FISI, che discuterà l’importanza delle Olimpiadi per la federazione, il territorio e le giovani promesse.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina si svolgeranno tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, dal 6 al 22 febbraio, seguite dalle Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo. In totale, il programma prevede 13 episodi. Le gare di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica si terranno in Val di Fiemme, tra Tesero e Predazzo, mentre ad Anterselva si svolgeranno le competizioni di biathlon. Anche i Giochi Paralimpici avranno luogo in Val di Fiemme, con eventi di fondo e biathlon.

Il programma intende raccontare l’avvicinamento all’importante manifestazione, condividendo storie, suggestioni e interviste con vari ospiti. Gli atleti italiani, così come quelli regionali, si preparano a vivere un momento cruciale per il loro sport, con molte speranze per il successo nelle competizioni.

Ogni martedì alle 12:25, su Rai Radio 1, gli ascoltatori avranno l’opportunità di approfondire il mondo delle Olimpiadi invernali.