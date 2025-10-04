20.4 C
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il dibattito sugli atleti russi

Da StraNotizie
Recentemente, le dichiarazioni di Linn Svahn riguardo alla possibile partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno suscitato molte polemiche. La sciatrice svedese ha espresso la sua disponibilità a boicottare i Giochi se fosse necessario.

Anche Johannes Hoesflot Klaebo è stato intervistato su questo tema. Il norvegese, che punta a battere record di vittorie e medaglie in Val di Fiemme, ha confessato di non aver ancora considerato prioritariamente questa eventualità. Ha dichiarato: “Ad essere sincero, non ci ho ancora pensato. Vedremo prima come andrà a finire e poi ne riparleremo.”

Klaebo ha anche sottolineato che la sua posizione sul conflitto tra Russia e Ucraina rimane invariata; sostiene l’esclusione degli atleti russi finché le ostilità continuano. Ha affermato: “Dobbiamo fare qualcosa per fermare la guerra, ed è questa la cosa più importante. Lo sport diventa una cosa molto piccola in tutto questo.”

Ha poi chiarito che la decisione finale su tali questioni non spetta a lui e che le discussioni a livello dirigenziale non influiscono sulla sua preparazione per le Olimpiadi. Inoltre, Klaebo ha espresso sorpresa per la durata prolungata del conflitto: “Se me lo avessero chiesto quando è successo, non avrei mai pensato che tre anni e mezzo dopo ci sarebbe stata ancora la guerra.”

