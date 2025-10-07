23 C
Olimpiadi Milano Cortina 2026: i progressi dei padiglioni sportivi

Olimpiadi Milano Cortina 2026: i progressi dei padiglioni sportivi

Mancano 121 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, e i lavori nel cantiere dei padiglioni di Fiera Milano a Rho proseguono con impegno. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha visitato il sito insieme a Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera Milano. Sono in fase di montaggio le strutture per le gare di speed skating e hockey, inclusi impianti di illuminazione e refrigerazione. Il Mediacenter sarà ospitato al centro congressi MiCo.

Le strutture sono progettate per essere sostenibili, alimentate principalmente da un ampio impianto fotovoltaico, il più grande d’Italia, e il riscaldamento proviene dal termovalorizzatore di Milano, utilizzando rifiuti della città. Abodi ha sottolineato l’importanza di questo progetto, evidenziando l’ingegno e l’operosità coinvolti. Ha anche menzionato altri luoghi olimpici, come il Villaggio Olimpico a Milano e il Pala Italia a Santa Giulia, per cui sono in fase di completamento gli ultimi lavori.

Bozzetti ha espresso soddisfazione per l’investimento di 25 milioni di euro, considerato strategico per valorizzare il territorio e creare indotto. Fiera Milano, aggiudicandosi la gara per gli allestimenti, ha garantito il rispetto dei tempi senza ricorrere a capitali pubblici. I padiglioni verranno trasformati in un grande spazio per eventi, con una capienza fino a 30.000 persone.

Le modifiche nei padiglioni 13 e 15 hanno creato un’area di 35.000 metri quadrati per la pista di pattinaggio, eliminando pilastri interni e pareti divisorie. Questo spazio offrirà ulteriori opportunità per eventi futuri, come congressi e concerti. I lavori nei padiglioni 22 e 24, dedicati all’hockey, includono la realizzazione di tribune e aree di supporto per gli atleti.

