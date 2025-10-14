Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e l’eredità per la sanità lombarda

Milan – Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, la sanità lombarda si prepara a raccogliere una significativa eredità. Mancano pochi mesi all’inizio dei giochi, e Diana Bianchedi, responsabile della Fondazione Milano Cortina 2026, sottolinea l’importanza di costruire questa eredità fin da ora.

Mario Melazzini, direttore del Welfare, evidenzia che il modello organizzativo si concentra sulle esigenze sanitarie delle aree di Valtellina e Valchiavenna. A partire dal 2024, molti medici che si uniranno al personale sanitario per le Olimpiadi saranno impiegati in queste regioni. L’ospedale Morelli sarà uno dei centri olimpici, insieme al Niguarda, dove giovani atleti come Gabriele, specializzato nella paracanoa, stanno già beneficiando di cure innovative.

Il servizio sanitario nazionale garantirà assistenza durante i giochi, una novità per queste manifestazioni. Giuseppe Massazza, capo ufficiale medico, sottolinea l’importanza del modello organizzativo, che prevede due villaggi olimpici con “policlinici” nelle Case di comunità di Bormio e Livigno, offrendo strutture all’avanguardia.

Oltre ai centri di assistenza, si prevede un notevole reclutamento di personale sanitario: più di tremila operatori selezionati tra settemila candidati. Ogni area di gara avrà una triade composta da un medico, un infermiere e un tecnico per garantire un’organizzazione attenta e professionale.

La legacy dei giochi non si limita alle infrastrutture fisiche, ma include anche progetti per la salute mentale e iniziative di prevenzione per malattie croniche, facendo sì che l’eredità degli eventi sportivi abbia un impatto duraturo sulla comunità.