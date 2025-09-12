22.5 C
Roma
sabato – 13 Settembre 2025
Sport

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: allerta cybersicurezza Italia

Da StraNotizie
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: allerta cybersicurezza Italia

La cybersicurezza in Italia è sotto attenta osservazione in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nel primo semestre del 2025, il Centro nazionale anticrimine informatico ha gestito 532 attacchi informatici, di cui 363 hanno colpito infrastrutture critiche e servizi essenziali. Sul territorio, i nuclei operativi di sicurezza cibernetica hanno affrontato oltre 5000 attacchi, portando a 72 indagini.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato che i grandi eventi sono particolarmente vulnerabili, citando i giochi olimpici di Parigi del 2024, che sono stati bersaglio di campagne denigratorie e tentativi di creare insicurezza tra il pubblico, con il rischio di atti violenti o terroristici. Questo contesto rappresenta un campanello d’allarme per l’Italia, soprattutto in preparazione delle Olimpiadi invernali.

La protezione dello spazio digitale è stata dichiarata come un obiettivo primario per garantire la sicurezza dell’evento.

Articolo precedente
Salute a rischio in montagna: l’allerta di Capracotta
Articolo successivo
Crescita economica in Italia e UE: analisi e prospettive
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.