Olimpiadi Milano-Cortina 2026: allerta cybersicurezza Italia

La cybersicurezza in Italia è sotto attenta osservazione in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nel primo semestre del 2025, il Centro nazionale anticrimine informatico ha gestito 532 attacchi informatici, di cui 363 hanno colpito infrastrutture critiche e servizi essenziali. Sul territorio, i nuclei operativi di sicurezza cibernetica hanno affrontato oltre 5000 attacchi, portando a 72 indagini.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato che i grandi eventi sono particolarmente vulnerabili, citando i giochi olimpici di Parigi del 2024, che sono stati bersaglio di campagne denigratorie e tentativi di creare insicurezza tra il pubblico, con il rischio di atti violenti o terroristici. Questo contesto rappresenta un campanello d’allarme per l’Italia, soprattutto in preparazione delle Olimpiadi invernali.

La protezione dello spazio digitale è stata dichiarata come un obiettivo primario per garantire la sicurezza dell’evento.