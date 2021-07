Gli sportivi sono umani ed hanno delle esigenze come tutti noi. Nel villaggio olimpico degli ultimi giochi invernali l’uso di Tinder è aumentato del 350% e alle Olimpiadi di Rio sono stati distribuiti 500.000 preservativi, quasi 50 per ogni atleta. Cosa accadrà quindi a Tokyo? Negli ultimi giorni le testate più famose hanno riportato la notizia secondo la quale i letti degli atleti sono stati creati per scoraggiare i rapporti intimi. Sembra infatti che siano stati costruiti in cartone, così da rompersi con dei movimenti troppo bruschi.

Ad avvalorare il rumor c’ha pensato il fondista americano Paul Chelimo: “I letti installati nel villaggio olimpico di Tokyo saranno realizzati in cartone, questo ha lo scopo di evitare l’intimità tra gli atleti. I letti saranno in grado di sopportare il peso di una sola persona per evitare situazioni al di là dello sport. Non vedo alcun problema per i fondisti, possiamo farlo anche in 4“.

Cioè hanno creato i letti anti sesso nel villaggio olimpico scusate 😅 — Dal Bologknees 🍝 (@DalBologknees) July 17, 2021

Se rimandano tutto spero che i letti anti sesso si possano riutilizzare anche l’anno prossimo, non vorrei che un’idea così geniale sia abbandonata — mind palace (@ellcrys_) July 19, 2021

Olimpiadi 2021, Rhys McClenaghan testa i famosi letti.

A sfatare il mito dei letti anti sess0 è arrivato il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan, che ha voluto mettere alla prova i letti anti rapporti.

Il comitato olimpico di Tokyo ha in parte smentito la notizia che circolava nei giorni scorsi. I letti in cartone sono robusti e non è vero che si romperanno al primo movimento anomalo. Però è anche vero che i membri del comitato hanno invitato gli atleti ad avere meno contatti possibili, così da rendere il villaggio olimpico una bolla sicura per tutti e da isolare rapidamente possibili casi di Covid.

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021