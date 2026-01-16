Olimpiadi Italia: stop allo sponsor non autorizzato

Nella Conca d’Ampezzo è stato messo in vendita un manifesto realizzato con l’intelligenza artificiale dedicato a “Milano Cortina”, senza riferimenti ufficiali ai Giochi, ma con immagini che richiamano inequivocabilmente questo evento, come la neve, le montagne e gli atleti degli sport invernali. Il manifesto presenta anche il Duomo per il versante meneghino e una torre campanaria per il lato dolomitico, sebbene i locali sostengano che non si tratta del loro iconico Campanile di Cortina.

Il sindaco Gianluca Lorenzi ha firmato un’ordinanza che vieta il cosiddetto “ambush marketing”, ovvero l’associazione non autorizzata di un marchio a un evento mediatico o all’interno di uno spazio pubblico. Il municipio sostiene che è necessario escludere la presenza di persone che offrono in vendita titoli di accesso alle competizioni senza autorizzazione, nonché soggetti che espongono merci in spazi pubblici e privati al di fuori di quelli individuati dal Comune di Cortina d’Ampezzo.

Secondo il provvedimento del sindaco, tali attività possono essere di intralcio alle normali attività dei Giochi e anche alla pubblica viabilità, distraendo gli automobilisti in marcia. Inoltre, la pubblicità di terzi non autorizzata può consistere nella distribuzione di gadget promozionali e/o campioni di prodotto, nel volantinaggio non autorizzato, o nell’attività dei “battitori” che invitano il pubblico a entrare in esercizi commerciali associando il locale all’evento.

Il sindaco sostiene che queste iniziative possono costituire illecita occupazione di suolo pubblico, danneggiare il patrimonio pubblico e privato e generare fenomeni di alterazione del decoro e qualità urbana. La legge olimpica vieta espressamente le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti poste in essere in relazione all’organizzazione di eventi sportivi non autorizzate dai soggetti organizzatori.

Pertanto, scatteranno il divieto di vendita ambulante o non autorizzata di biglietti e titoli di accesso alle competizioni Olimpiche e Paralimpiche, al di fuori delle aree individuate dal Comune. Saranno vietati anche lo svolgimento di attività commerciali, anche in forma itinerante, con esposizione delle merci, nonché le attività di pubblicità e promozione e servizi di terzi non autorizzata. Il mercato bisettimanale sarà sospeso dal 6 febbraio al 31 marzo per motivi di viabilità.