Olimpiadi Invernali Milano Cortina: opportunità di lavoro unica

La giornata di selezione di ieri ha visto la partecipazione di oltre 500 aspiranti al Recruiting Day organizzato da Randstad, partner ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L’incontro si è svolto presso la Fondazione Milano Cortina 2026 e ha l’obiettivo di reclutare circa 1.000 persone da impiegare in diverse località durante le Olimpiadi.

L’alto numero di partecipanti e l’entusiasmo mostrato dimostrano il forte interesse verso l’evento, che rappresenta non solo una manifestazione sportiva, ma anche un’importante opportunità professionale. Sono disponibili circa 400 posizioni a Milano, 300 a Cortina e Anterselva, 150 in Val di Fiemme, 210 in Valtellina e 20 a Verona. Le figure richieste comprendono esperti in logistica, accoglienza, sicurezza e ristorazione, settori fondamentali per il successo della manifestazione.

Diana Bianchedi, Chief Strategy, Planning & Legacy Officer, ha sottolineato come la selezione attesti l’attrattività dei Giochi, evidenziando anche l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti che rimarrà come eredità ben oltre il termine dell’evento. Anna Laura Iacone, Human Capital Director, ha rimarcato che il recruiting è parte di una campagna più ampia per creare 4.500 posti di lavoro, 3.500 dei quali nelle aziende coinvolte.

Questo processo di reclutamento offre ai partecipanti non solo un’occupazione, ma anche l’opportunità di acquisire esperienza internazionale, contribuendo a un evento che metterà in risalto l’Italia nel mondo. La Fondazione Milano Cortina 2026, responsabile dell’organizzazione dei Giochi, collabora con varie istituzioni per garantire la riuscita dell’evento e lasciare un segno duraturo nella comunità.