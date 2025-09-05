Olimpiadi Invernali Milano-Cortina: Cresce il Villaggio Olimpico

Mancano solo 154 giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il Villaggio Olimpico e Paralimpico di Cortina sta prendendo forma, non solo come insieme di edifici, ma come un centro vitale per la comunità dei Giochi. Qui, atleti di diverse nazionalità si ritroveranno, si alleneranno e condivideranno esperienze, immersi nello splendido panorama delle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco.

Il Ministero Italiano dei Trasporti sottolinea che siamo nella fase finale dei lavori, con la costruzione dei due principali edifici che fungeranno da hub di comunità. Ogni edificio avrà due piani di 2.400 mq ciascuno, dedicati a uffici organizzativi, aree per le squadre, palestre moderne e poliambulatori disponibili 24 ore su 24, garantendo così benessere e assistenza continua. Nelle prossime settimane verranno completate le installazioni di acqua, elettricità e riscaldamento, rendendo gli spazi pronti e funzionali. Una volta ultimati, gli ambienti verranno abbelliti con grafiche e marchi ufficiali dei Giochi per rendere il Villaggio accogliente.

Il Villaggio di Cortina non sarà solo una sistemazione temporanea, ma un punto di incontro, valori sportivi e scambio culturale, costruito dal Ministero e Simico con grande impegno. Il 17 settembre si terrà a Milano una conferenza stampa della Commissione di Coordinamento, mentre il Cio continua a monitorare i progressi. Anche se ci sono stati dei ritardi, i lavori sugli impianti sportivi procedono, mentre alcune infrastrutture richiederanno tempi più lunghi.

Intanto, è stato avviato un bando per il servizio civile ambientale e agricolo, aperto a giovani tra i 18 e i 29 anni fino al 15 ottobre, per un totale di 2.098 posti disponibili.