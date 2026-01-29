Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali sono alle porte e gli ultimi giorni prima della cerimonia inaugurale sono caratterizzati da un’intensa fase organizzativa. Mentre si definiscono gli ultimi ritocchi al programma delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, cresce l’attenzione verso un evento che interesserà più territori e una rete di impianti già consolidati negli sport sulla neve e sul ghiaccio.

Le date ufficiali dell’edizione sono dal 6 al 22 febbraio e permettono di delineare un percorso organizzativo chiaro. La cerimonia di apertura si svolgerà a Milano, allo Stadio San Siro, il 6 febbraio. Le gare si svolgeranno in diverse località, tra cui Cortina, Bormio, Milano, Anterselva, Predazzo, Tesero, Verona e Livigno. Le discipline come hockey, pattinaggio su ghiaccio e speed skating si potranno seguire a Milano, mentre il biathlon avrà luogo ad Anterselva.

I costi dei biglietti variano secondo la disciplina, la sessione e la posizione nelle tribune. Le gare di qualificazione applicano solitamente tariffe più contenute, mentre le finali presentano valori più elevati. La disponibilità dei biglietti segue un sistema progressivo che accompagna l’avvicinamento alle date dei Giochi.

L’Italia ha accolto in passato due edizioni delle Olimpiadi invernali, quella del 1956 a Cortina e quella del 2006 a Torino. Le discipline olimpiche previste nel 2026 comprendono sport storici e categorie più recenti, come lo sci alpinismo. La partecipazione agli eventi richiede un’attenzione particolare agli spostamenti tra le diverse sedi, ad esempio su come arrivare da Milano a Cortina, sulle soluzioni disponibili grazie a collegamenti ferroviari potenziati, servizi bus dedicati e percorsi che tengono conto delle condizioni invernali.