Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 nuove sfide e finanziamenti

Mancano 100 milioni di euro per completare la campagna di sponsorizzazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Attualmente, sono stati già firmati contratti per 450 milioni, ma l’obiettivo è fissato a 550 milioni. Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Mico, ha comunicato la cifra durante una conferenza dopo una riunione della Coordination Commission del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) a Milano. Questa situazione ha costretto il governo a intervenire, fornendo un finanziamento di 330 milioni di euro, destinati in parte anche alle Paralimpiadi. I costi previsti per l’organizzazione erano di circa 1,5 miliardi, ma sono aumentati a 2 miliardi.

Per quanto riguarda Israele, il CIO non intende escludere la sua partecipazione, a differenza della Russia, come sottolineato da Christophe Dubi, direttore esecutivo del CIO. Dubi ha spiegato che Israele ha due Comitati olimpici nazionali in regola secondo la carta olimpica, rendendo la situazione diversa rispetto a quella della Russia e Bielorussia. La decisione riguardo la partecipazione di atleti russi e bielorussi è ancora in fase di valutazione.

Sulle preoccupazioni riguardo alla sicurezza, Kristin Kloster, presidente della Commissione di Coordinamento del CIO, ha confermato che tutte le misure necessarie saranno adottate. Ha espresso fiducia nella pianificazione degli organizzatori riguardo alla sicurezza degli eventi.

Infine, Andrea Varnier ha dato notizia degli eventi futuri legati all’evento, come la presentazione della cerimonia di apertura e il percorso della Fiamma Olimpica, che attraverserà l’Italia. La Fiamma sarà accesa a Olimpia e inizierà il suo percorso verso Roma e altre città italiane il 4 dicembre.