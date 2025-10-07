Olimpiadi Invernali Italia 2026: L’Evento Sportivo dell’Anno

A partire da febbraio, l’Italia si prepara a diventare il centro dell’attenzione sportiva internazionale con l’inizio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Da febbraio a marzo, i Giochi invernali (6-22 febbraio) e le Paralimpiadi (6-15 marzo) porteranno nel Paese un evento senza precedenti, grazie a infrastrutture ristrutturate e a due villaggi olimpici situati a Milano e Cortina.

Le competizioni si svolgeranno in tre regioni: Lombardia, Trentino e Veneto. A Milano si gareggerà negli sport sul ghiaccio al coperto, mentre Livigno ospiterà freestyle e snowboard. Bormio, Anterselva, Cortina e Tesero saranno i luoghi per sci alpino, sci alpinismo, fondo, salto con gli sci e biathlon. Il pattinaggio di velocità avrà luogo a Baselga di Piné e la combinata nordica tra Predazzo e Tesero. Cortina sarà anche teatro di curling, skeleton, slittino e bob, con particolare attenzione alla pista già oggetto di discussioni.

La cerimonia di chiusura si svolgerà all’Arena di Verona, promettendo un’impronta scenografica di grande impatto. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi non solo metteranno in risalto il patrimonio sportivo e naturale dell’Italia, ma contribuiranno anche a un aumento del turismo nelle aree coinvolte. Sebbene il passato di Torino 2006 evidenzi rischi legati a strutture dismesse, i committenti di Milano Cortina 2026 puntano a ottenere risultati di visibilità e marketing soddisfacenti.