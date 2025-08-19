23.4 C
Olimpiadi Invernali a Livigno: l’half pipe prende forma

Il comprensorio sciistico di Livigno, situato nella Valtellina, sarà la sede delle gare di snowboard e freestyle durante i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina. In fase di preparazione, è in costruzione un half pipe, una struttura semicilindrica realizzata nella neve, dove gli atleti potranno eseguire salti e acrobazie, valutati in base a tecnica e difficoltà.

Per minimizzare l’impatto ambientale, la realizzazione della pista prevede un attento bilanciamento tra scavi e riporti di neve, con lavorazioni che raggiungono i 6,5 metri di profondità nelle aree di partenza e arrivo. Questo tracciato è considerato tra i più complessi, grazie alle competenze delle maestranze coinvolte e all’impegno di SIMICO e MIT.

Questi interventi non solo consentiranno a Livigno di ospitare le Olimpiadi, ma garantiranno anche l’organizzazione di eventi internazionali in futuro, rendendola una meta di rilievo per il mondo dello snowboard. Il progetto include anche una riqualificazione del terreno e la reintroduzione di vegetazione locale, con l’obiettivo di restituire alla montagna un aspetto naturale, accanto a nuove infrastrutture utili alla comunità.

L’half pipe di Livigno sarà un’arena olimpica di alto livello e rappresenterà l’abilità italiana di integrare sport, paesaggio e innovazione, attirando atleti e spettatori a livello globale. Questo risultato è fortemente sostenuto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

