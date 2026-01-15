Olimpiadi Invernali 2026 in Italia

Per quasi tre settimane, l’Italia sarà al centro del mondo grazie alle Olimpiadi Invernali 2026, un periodo di sport sulla neve e sul ghiaccio con atleti, tifosi e media internazionali distribuiti tra città, vallate alpine e borghi. Per chi pensa di assistere dal vivo alle gare, è importante sapere dove si svolgeranno le principali competizioni.

Le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 saranno distribuite principalmente tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Milano sarà la sede delle cerimonie e delle competizioni su ghiaccio, mentre Cortina d’Ampezzo sarà la località per le discipline regine della montagna. Altre località alpine ospiteranno gli sport nordici, freestyle e biathlon. Le città e località interessate saranno quindi Milano, Cortina d’Ampezzo, Anterselva, Livigno, Predazzo, Bormio, Tesero e Verona.

A Milano sono previste le cerimonie, buona parte delle competizioni su ghiaccio e molti eventi legati a cultura, intrattenimento e ospitalità. Gli impianti saranno il Milano Rho Ice Hockey Arena, il Milano Speed Skating Stadium, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, il Milano San Siro Olympic Stadium e la Milano Ice Skating Arena.

Cortina d’Ampezzo sarà il simbolo delle Olimpiadi insieme a Milano, con impianti rinnovati per il curling, bob, skeleton, slittino e sci alpino. Anterselva sarà il centro del biathlon, con l’Anterselva Biathlon Arena che ospiterà tutte le gare olimpiche di biathlon. Livigno sarà uno dei poli dedicati agli sport freestyle e allo snowboard, con il Livigno Aerials e Moguls Park e il Livigno Snow Park.

Predazzo sarà la sede del salto con gli sci, con il Predazzo Ski Jumping Stadium, mentre Bormio ospiterà le competizioni di sci alpino con lo Stelvio Ski Centre. Tesero sarà il fulcro dello sci di fondo, con il Tesero Cross-Country Skiing Stadium, e Verona avrà un ruolo simbolico con la Cerimonia di Chiusura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

I Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno subito dopo la fine delle Olimpiadi, utilizzando in gran parte le stesse sedi alpine e metropolitane, adattate con standard di accessibilità ancora più elevati. Le competizioni paralimpiche su ghiaccio saranno concentrate soprattutto tra Milano, Tesero e Cortina d’Ampezzo, con l’apertura delle paralimpiadi che si terrà nella meravigliosa Arena di Verona.