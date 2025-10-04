Olimpiadi e futuro: Cortina tra speranze e delusioni

A San Gregorio nelle Alpi, si è svolto un incontro della rassegna “Discorsi da bar”, incentrato su Cortina. La consigliera Roberta De Zanna ha sollevato preoccupazioni riguardo al futuro della comunità. Ha sottolineato che in passato nascevano circa 120-130 bambini all’anno, mentre nel 2024 si prevede solo 17 nascite. Questo evidenzia un problema demografico preoccupante per il paese.

Marina Menardi, giornalista e presidente del Comitato civico Cortina, ha condiviso il crescente scetticismo verso le Olimpiadi. Sebbene all’assegnazione ci fosse entusiasmo, ora ci sono frustrazioni per i ritardi nei progetti e la mancanza di comunicazione con la popolazione. De Zanna ha spiegato che nel 2019 la comunità chiese un referendum, poiché in altre località le popolazioni si erano opposte a eventi simili, ma le Olimpiadi sono state imposte senza consultazioni.

Il dialogo ha quindi toccato le mancate opere per il territorio, come la chiusura della piscina, che sarebbe dovuta a motivi minori. La Menardi ha evidenziato che da anni vengono richiesti interventi per riaprirla, ma senza successo. Anche la stazione, un luogo fondamentale per la comunità, è stata oggetto di discussione, poiché la speculazione ha portato a progetti che non beneficeranno i cittadini.

Le attività locali si sentono in difficoltà, con molte catene di investimento che dominano il mercato, escludendo i residenti dalla possibilità di crescita economica. Si teme per l’identità di Cortina e per il futuro della comunità, divisa tra opportunità di sviluppo e la perdita di servizi essenziali. La serata si è conclusa con una riflessione sulla necessità di ricostruire una comunità coesa e attiva.