Olimpiadi di San Giusto: Sport e Cultura in Festa

Si svolgeranno a San Giusto le Olimpiadi, un evento che non si limita solo allo sport ma include anche momenti culturali e musicali. Durante il weekend del 20 e 21 settembre, il quartiere vivrà un’atmosfera di festa, grazie al progetto P.A.S.S.o Giusto, promosso dal Comune di Scandicci e sostenuto dalla Regione Toscana.

Il programma prevede numerose attività sportive gratuite e aperte a tutti. Sabato 20 settembre, alle 21, l’Area A ospiterà un concerto acustico a ingresso libero. Saranno presenti Lodo Guenzi, noto per i suoi successi in musica, cinema e teatro, e Nicolò Carnesi, cantautore di talento. Insieme, proporranno un repertorio che spazia dai brani de Lo Stato Sociale a canzoni di Carnesi, arricchito da pezzi della tradizione italiana, in un tributo allo spirito olimpico.

Domenica 21 settembre, il campione del mondo di calcio Gianluca Zambrotta avrà un incontro con il pubblico, dove condividerà le emozioni vissute durante la vittoria del mondiale e discuterà dei valori e dell’etica che hanno accompagnato la sua carriera.

Le Olimpiadi di San Giusto vedranno la partecipazione di oltre 40 associazioni e realtà locali, creando un evento comunitario caratterizzato da inclusione, passione e condivisione. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il programma completo della manifestazione.