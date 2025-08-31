Olimpiadi di quartiere a San Giusto: sport e socialità uniti

C’è una crescente necessità di socialità a San Giusto, per questo l’amministrazione ha deciso di organizzare le Olimpiadi di quartiere. L’evento si svolgerà il 20 e 21 settembre, mentre già da mercoledì inizieranno gli incontri per reclutare i volontari. Il coinvolgimento dei giovani tra i 18 e i 30 anni è fondamentale, poiché valorizzare le nuove generazioni è essenziale per costruire una comunità forte e inclusiva.

Per partecipare, i giovani possono unirsi agli incontri preparatori presso la sede dell’Asdc San Giusto-Le Bagnese: il primo incontro è previsto per mercoledì alle 18, seguiti da altri l’11 e 16 settembre allo stesso orario. Gli interessati dovranno compilare un modulo online disponibile sulla rete civica.

Secondo l’assessora alle Pari opportunità, Federica Pacini, lo sport è un importante strumento di inclusione, perché permette ai giovani di riconquistare spazi nel quartiere, favorendo la conoscenza e la cura degli stessi. Questo progetto non si limita a un evento, ma rappresenta l’inizio di un percorso costruito in collaborazione con le associazioni locali. Le Olimpiadi sono il primo evento realizzato nell’ambito di un’iniziativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Toscana, mirata a creare comunità più forti e consapevoli.

L’evento comprenderà gare sportive, musica e attività di dialogo, con l’obiettivo di prevenire comportamenti devianti tra i giovani. Sarà istituito un Comitato olimpico per coordinare l’organizzazione, finalizzato a ricreare socialità in un quartiere segnato da problemi come il traffico e la microcriminalità.