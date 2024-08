Olimpiadi di Los Angeles: i 5 nuovi sport che vedremo e i 4 che sono stati bocciati

Chi segue le Olimpiadi sa che ogni edizione ha i suoi sport e non necessariamente vengono proposti gli stessi. Alle Olimpiadi di Los Angeles, ad esempio, vedremo cinque nuovi sport che non abbiamo visto a Parigi, ovvero tutte le americanate che conosciamo grazie alle serie televisive d’oltre oceano. Ci sarà il Baseball (e anche la sua versione femminile, il Softball), il Cricket, il Lacrosse, lo Squash e il Flag Football. Chissà quale Paese conquisterà l’oro in tutte queste discipline, eh.



I cinque sport saranno integrati a quelli che abbiamo già visto a Parigi ad eccezione del Breaking (ovvero la breakdance), disciplina che ha debuttato alle Olimpiadi di quest’anno e che non vedremo alle Olimpiadi di Los Angeles.

Olimpiadi di Los Angeles, gli sport bocciati

Il breaking è stato molto criticato (tant’è che qualcuno neanche lo considera sport) e Los Angeles ha deciso che non lo replicherà. A Parigi il breaking ha assegnato la medaglia d’oro al Giappone (per la categoria femminile) e al Canada (per la categoria maschile).

Il breaking sì e la danza classica con tutte le sue regole / prese / prove / sbarre / salti no.



Oltre il breaking il comitato delle Olimpiadi di Los Angeles ha bocciato anche altri tre sport che avevano tentato di debuttare in America, ovvero la kickboxing, il karate e la corsa in motocicletta.

Sullo sport motoristico posso capire il senso dell’esclusione, sulla kickboxing e il karate no, dato che alle Olimpiadi ci sono sport di combattimento.