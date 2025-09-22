Olimpiadi di Informatica a Udine: Talenti in Gara e Innovazione

A Udine, dal 23 settembre al 1° ottobre, si svolgeranno eventi significativi per l’innovazione digitale: la finale nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica e, per la prima volta in Italia, le Olimpiadi Balcaniche di Informatica. La città accoglierà quasi 200 giovani talenti, di cui 100 finalisti per le OII provenienti da tutta Italia e 74 studenti rappresentanti di 12 paesi per le BOI. Le gare si terranno presso l’ISIS Malignani di Udine, che beneficerà di attrezzature moderne donate dal Gruppo Spaggiari Parma, utilizzate durante la competizione.

Le Olimpiadi di Informatica, sostenute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da AICA, si configurano come la competizione di riferimento per gli studenti delle superiori appassionati di programmazione e problem solving, promuovendo le STEM e il pensiero computazionale.

Il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato da quattro studenti: Diego Stocco, Yuri Vodopivec, Miriam Pividori e Tobia Tosin, che si uniscono a una lunga tradizione di successo, con oltre 50 medaglie conquistate nelle ultime due decadi.

In concomitanza, si svolgerà il 61° Congresso Nazionale AICA, incentrato sulle sfide dell’Intelligenza Artificiale, con conferenze e presentazioni di nuove certificazioni come ICDL AI e Quantum Computing. Sono attesi oltre 100 esperti e professionisti ICT, con un intervento notevole da parte di Federico Faggin, pioniere del microprocessore.

Questo evento non solo celebra le competenze informatiche, ma rappresenta anche un’importante opportunità di promozione per il Friuli Venezia Giulia, con visite guidate a Udine, Aquileia, Grado e Trieste, in coincidenza con TriesteNext, per esplorare l’offerta culturale e scientifica della regione.