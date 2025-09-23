Olimpiadi Cortina: aggiornamenti su viabilità e trasporti

Si è svolta una conferenza dei sindaci con la Fondazione Milano Cortina per discutere l’organizzazione logistica in vista delle Olimpiadi, a meno di 100 giorni dall’inizio dell’evento. Il presidente della Provincia, Roberto Padrin, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i sindaci nel preparativo per i Giochi, promettendo che nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli.

Il quadro attuale è ancora incerto, poiché sia la Provincia che la Prefettura hanno confermato che i piani sono in continua evoluzione a causa della realizzazione delle varianti stradali e delle opere olimpiche. Durante l’incontro, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla viabilità, in particolare riguardo al “filtro” del traffico. Mentre inizialmente si era parlato di Longarone, la restrizione sarà invece a San Vito di Cadore, considerata un’area a traffico limitato.

Il sistema dei trasporti sarà suddiviso in due categorie: spettatori e stakeholder, con un totale di 250 autobus disponibili. La Fondazione gestirà anche un sistema di pass per residenti, lavoratori, fornitori e proprietari di seconde case, con un portale che sarà attivo a breve per le richieste e il ritiro.

Riguardo ai parcheggi, ne saranno disponibili circa 3.700 in sei aree diverse, accessibili solo tramite prenotazione. La situazione è complessa e potrà subire modifiche in base al completamento delle opere stradali e alla distribuzione dei visitatori, la maggior parte dei quali arriverà da sud.

Si prevede un potenziamento della linea extraurbana 30 per facilitare l’accesso. Infine, è emerso un problema riguardante l’impianto Socrepes, il cui stato potrebbe influenzare il numero di spettatori per le gare di sci alpino femminile. A novembre sono previste due assemblee pubbliche a Belluno e Cortina per ulteriori aggiornamenti.