Olimpiadi Alvignanesi: sport e comunità in festa

Le Olimpiadi Alvignanesi si sono confermate come un’importante manifestazione sportiva e sociale, andando oltre la semplice competizione. Questo evento, giunto alla sua terza edizione, ha avuto luogo presso il complesso sportivo di via Caselle e ha visto la partecipazione di otto squadre miste, composte da bambini, giovani e adulti, che si sono sfidate in diverse discipline.

Le prove includevano Calcio a 3, Green Tennis, Green Volley, Green Bocce, Dodgeball, Ruba Bandiera, Battle Bird, Palla Avvelenata e Palla Rilanciata. La giornata finale, celebrata il 6 settembre, ha incluso i Giochi Tradizionali, che hanno offerto momenti di intrattenimento come freccette, gara di lentezza in bici, percorso a ostacoli e tiro alla fune. La Nuova Zelanda si è aggiudicata il primo posto nella classifica a punti, con premi assegnati anche agli altri partecipanti.

Il successo della manifestazione è attribuibile all’impegno delle Associazioni sportive locali, come Alvignano Running, Cubulteria Sport Lab, Tennis Club Alvignano e Laboratorio di Idee, in collaborazione con l’ASD Pallavolo. Hanno contribuito anche Team Karate Zullo, ASD La Danse Academie di Rosanna e Grazia Massaro, Ginnastica Dinamica Militare e Palestra FB Innovative fitness.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per il risultato, sottolineando come la partecipazione della comunità e lo spirito sportivo degli atleti siano stati elementi chiave dell’evento. Hanno ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione e hanno già anticipato la prossima.

