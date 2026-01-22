Olimpiadi a Cortina

Una telefonata all’Ufficio Turistico di Cortina rivela che non vendono i manifesti ufficiali delle Olimpiadi 2026. Per acquistarli, bisogna rivolgersi al centro merchandising dei Giochi, che però non esiste ancora. Considerando che mancano poche settimane all’inizio dei Giochi, sembra che ci siano stati problemi con i tempi di consegna dei gadget.

Tutto inizia a fine dicembre, quando si scopre che i due manifesti ufficiali dei Giochi, disegnati da Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla, sono in vendita sul sito ufficiale a 35 euro l’uno, con spedizione “in tempo per Milano Cortina”. Tuttavia, acquistare online potrebbe essere rischioso a causa della scadenza definita, quindi si decide di andare direttamente a Cortina per acquistarli.

A Cortina, non si trova alcun negozio dedicato ai gadget, e le ricerche online non restituiscono alcun risultato chiaro. Si decide quindi di visitare la città, sperando di trovare i manifesti in uno dei negozi locali. Tuttavia, le vetrine non sono decorate a tema Olimpiadi e non ci sono gadget in vendita. Si visita la Cooperativa, uno dei simboli commerciali della città, ma non ci sono manifesti. Anche l’Ufficio Turistico e la libreria Sovilla non hanno i manifesti.

Dopo diverse ricerche, si scopre che i manifesti non sono disponibili a Cortina e che la mostra con tutti i manifesti è a Milano. Dopo venti giorni, si decide di fare un nuovo tentativo, telefonando alla cooperativa, all’Ufficio turistico e alla Sovilla. La risposta è sempre la stessa: i manifesti non sono disponibili e non arriveranno a Cortina. La Sovilla spera di riceverli fine mese, ma non c’è certezza.