Olimpiadi 2030: Courchevel pronta a superare i record nel salto

La Francia sta pianificando importanti sviluppi per le Olimpiadi del 2030. Mentre l’attenzione è rivolta ai prossimi Giochi Olimpici invernali a Milano Cortina, i transalpini hanno fatto sapere di voler ricostruire i trampolini di salto con gli sci a Courchevel.

Attualmente, gli impianti di Courchevel, pur funzionali, mostrano segni di età e l’evento olimpico rappresenta un’opportunità ideale per modernizzarli. Il progetto include la costruzione di un trampolino che dovrebbe diventare il più grande del mondo nella categoria dei “Large Hill”, con un dimensionamento di 149 metri, superando il record attualmente detenuto da Willingen, in Assia.

Sebbene i trampolini di volo, come quello di Planica, rimangano ineguagliabili, non si assegnano medaglie olimpiche nel volo con gli sci. Tuttavia, il salto con gli sci, anche se considerato marginale nello sport francese, non è trascurato.

Il costo previsto per la ricostruzione oscilla tra 60 e 70 milioni di euro e sarà curato da Pierre Bailly, lo stesso architetto che aveva costruito gli attuali trampolini circa quarant’anni fa. Bailly ha dichiarato che l’obiettivo non è solo quello di prepararsi per il 2030, ma anche di pensare a lungo termine, con una visione che si estende fino al 2040 e al 2050.

Con l’inizio dei lavori previsto nei prossimi mesi e la loro conclusione entro il 2029, la Francia dimostra una forte ambizione anche in discipline considerate minori nel panorama sportivo nazionale.