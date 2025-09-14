25.9 C
Olimpiadi 2026 e viabilità: il futuro delle strade in Veneto

Olimpiadi 2026 e viabilità: il futuro delle strade in Veneto

La riclassificazione delle strade in provincia di Belluno è stata posticipata in attesa delle Olimpiadi del 2026. Questo significa che, per i prossimi dieci mesi, non ci saranno cambiamenti significativi nella viabilità, il che è positivo per gli automobilisti. Tuttavia, la Provincia continuerà a sostenere costi per la manutenzione di strade che, di fatto, dovrebbero già essere di competenza di Anas. Questo tema è da sempre delicato per Palazzo Piloni, a causa dei ridotti trasferimenti statali per la manutenzione stradale, iniziati con la spending review del governo Monti. I fondi necessari, che erano 15 milioni, sono stati dapprima ridotti e poi completamente eliminati dalla legge Delrio.

Nonostante ciò, Belluno ha mantenuto la propria rete viaria, pagando annualmente circa 15 milioni a Veneto Strade, senza ricevere supporto dallo Stato. Negli ultimi anni, la provincia ha percepito un gap di finanziamenti che si aggira intorno ai 120-130 milioni di euro.

La decisione di riclassificare alcune strade provinciali in strade statali mirava a ridurre i costi annuali. Nel 2019, un DPCM ha previsto la riclassificazione di circa 360 chilometri di strade. Tuttavia, da allora Anas non ha ancora preso in carico queste strade e ha dovuto rimborsare alla provincia le spese di manutenzione.

La scadenza per completare la riclassificazione era fissata per fine giugno, ma a causa delle Olimpiadi la provincia e la Regione hanno deciso di rimandare sia la riclassificazione che il rinnovo della convenzione con Veneto Strade. La Provincia ora attende rimborsi da Anas, stimati in circa 7 milioni di euro per il 2024 e il 2025.

